PILDID ⟩ Tõeline pärl! Nõmmel on müüa oma kandi üks erilisemaid pesapaiku

Tegu on kahekorruselises puitvillagas asuva kahetoalise korteriga. Puitvilla kuulub vanimate Nõmmel säilinud majade hulka. Kultuurimälestiste registri järgi dateeritakse hoonet 1910. aastatesse, aga tegelikult on see ilmselt paarkümmend aastat vanem.

Korteris on elutuba avatud köögi- ja söögitoa osaga, kust pääseb ka väikesele terrassile. Samas on majal ka imeilus aed ja lehtla, kus saab grillida või niisama aega veeta. Korteris on üks magamistuba ja avar aknaga vannituba. Vannitoas on nii dušš, vann kui ka elektrikerisega saun. Korteri juurde kuulub puukuur ning parkimiskoht hoovis.