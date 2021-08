Euroopas suurt tähelepanu ja ka kriitikat pälvinud euroste majade kampaaniasse on siiamaani kaasatud vaid hüljatud, väheneva elanikkonnaga linnasid. Tundmatute asupaikade nimistusse on aga nüüd lisandunud Rooma lähistel asuv väikelinn nimega Maenza.

Pika, ent märgilise ajalooga linnake asub Latina provintsis ning on 70 kilomeetri kaugusel Roomast. Linnapea Claudio Sperduti loodab ettevõtlike kodanike toel taastada linna ligemale 100 mahajäetud kivihoonet. Mõned hoonetest on sedavõrd kehvas seisus, et neisse on isegi sisenemine keelatud, vahendab CNN.