Oh õudust! Paar süüdistas üksteist iga õhtu puuksutamises, aga vaiba alt tuli välja hoopis...

Uue kodu ostnud abielupaari magamistoas oli pidevalt ebameeldiv lõhn. Terve toa põrand oli kaetud vaibaga ja kui see ära võeti, vaatas vastu kaevuluuk. «Kes katab sellise asja vaibaga?» küsib naine videos.

Kui lahti võeti ka roostetanud kaas, selgus haisu allikas – reoveetoru või nagu video teinud Meghan seda nimetab: «kakatoru». «Uskumatu, et mõtlesime vaiba alles hoida kuni meil on raha see asendada. Oleksime üksteist iga öö puuksutamises süüdistanud,» kirjutab naine video juurde lisatud tekstis.