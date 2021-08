Tuhanded Tallinna korteriomanikud ei saa kiirest hinnatõusust osa

Kuigi Tallinna kinnisvaraturult kaubeldakse korteritega kaheksast erinevast sajandist, torkavad silma just kolm aastakümmet, mille korterid on tänasel turu kõige õnnetum kaup.

«Kui need negatiivseimad hinnamõjutajad ühte korterisse kokku panna, saame tulemuseks käest lastud korteri Lasnamäe või kõrgemas paneelmajas,» märkis Saksing. Need on sageli vanadest inimestest järele jäänud korterid, neid on palju, ja neid ei taheta. Neid ostetakse, aga olude sunnil, teab Saksing rääkida.