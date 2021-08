Taimse piima tutvumisüritusel saab maitsta uhiuut kartulipiima

Loomuse veganprogrammi Taimsed Valikud programmijuhi Anu Tensingu sõnul on see hea võimalus teha tutvust taimsete piimade maailmaga. «Taimseid piimasid võib kohata juba igas poes ning ilmselt on pea igal eestlasel nendega olnud kokkupuude. Seejuures ei ole taimsed piimad ainult veganite lemmikud, vaid ka muidu loomseid tooteid tarbivad inimesed otsustavad aina sagedamini taimse piimaalternatiivi kasuks. Seega on meie üritus hea võimalus leida omale uus taimne lemmik,» rääkis ta.

Aastatega on taimsete piimade valik nii Eestis kui ka välismaal järjest kasvanud. Taimseid piimasid tehakse näiteks sojast, kaerast, kookosest, riisist, mandlitest, tatrast, kinoast ja hernestest. Rootsi ettevõte Veg of Lund on aga koostöös Lundi Ülikooliga välja töötanud uuendusliku taimse piima brändi DUG Drinks, mille alt müüakse kartulitest tehtud piimasid. Kartulipiim on praegu saadaval Rootsis ja peagi ka Ühendkuningriikides ning seda saab maitsta pühapäeval ka Tallinna Botaanikaaias.

«Kartulipiim on ka veganite jaoks midagi täiesti uut ning ootame suure huviga, kuidas rahvas selle vastu võtab. Eestlased on teadagi kartulirahvas, seega võiks see meie inimestele meelt mööda olla küll,» sõnas Tensing.

DUG kartulipiimad. FOTO: Anu Tensing

Loomus kutsub ürituse raames vastu võtma 10-päevast taimse piima väljakutset, mille jooksul tarbivad osalejad loomsete piimatoodete asemel taimseid piimaalternatiive. Selleks, et väljakutse oleks jõukohane ja põnev kõigile, saavad osalejad väljakutse jooksul uudiskirju, mis sisaldavad tootesoovitusi, nippe ja retsepte.