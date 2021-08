Soovid «võtmed kätte» tutikat korterit? Pole millegi vahel valida!

Pilt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Eelmisel aastal kõvasti pidurdatud arendustegevuse mõjud hakkavad alles nüüd teravalt tundma andma – uusi korteriprojekte tuleb siiani turule näpuotsaga ja valik on kasin. Kõige suurem puudus on aga valmis uutest korteritest, mida terve Harjumaa peale on saadaval vaid paarsada ühikut.