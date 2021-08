Pensionisamba raha on juba jõudnud kinnisvaraturule

Alates juulist on sagenenud kinnisvarahuvilised, kes soovivad väljavalitud korteri kuuks kuni kaheks broneerida. Korteriost plaanitakse sooritada septembri alguses, kui laekub pensionisamba raha. Viimast soovitakse kasutada pangalaenu sissemaksena.

Maia Lõško, Scandium Kinnisvara müügijuht: «Meie kogemusel võib tõesti öelda, et pensioniraha on põhimõtteliselt juba Eesti kinnisvaraturule jõudnud. Igapäevaselt kohtame aina enam kliente, kes soovivad investeerida pensionisambast laekuvaid summasid ja sihivad notaritehingu aegu septembri esimesse poolde. Tegemist on teadlike investeerijatega, kes soovivad teha pikaajalise kinnisvarainvesteeringu. Ühelt poolt soovitakse teenida igakuist üüritulu, teisalt aga saada kasu ka kinnisvara pikaajalisest väärtuskasvust.»