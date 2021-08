Renoveerimine ajab Christina Hendriksi «Pööraseks»

Teadagi on praegu suur puudus nii kinnisvarast kui ehitusmaterjalidest. Kui alles 8. jaanuaril jagas ameerika näitleja Christina Hendricks entusiastlikku postitust sellest, kuidas hakkab oma 1908. aasta maja renoveerima, siis nüüd tõestas ta, et on täpselt nagu tavainimesed ja vaevleb samade probleemidega.

Hendricks väljendas pahameelt oma töövõtja üle: «Progress? Mitte mingit progressi,» kirjutab ta video all, kus oma kodu seisundit näitab. «Mul on nõu vaja. Mu töövõtjal on olnud see projekt oktoobrist saati,» ütleb naine ning lisab teemaviited #renoveerimispõrgu ja #meeleheitel.