DRÖMSÄCK nime kandvat kotti saab kanda nii õlal kui seljas. Selline praktilisus on teinud koti populaarseks õpilaste ja liikuva eluviisiga inimeste seas. Kott mahutab nii sülearvuti, toidukarbi kui ka veepudeli ja võimaldab turvaliselt hoiustada olulisi esemeid. Lisaks on see veekindel.

Kotti on kahes värvis: oliiviroheline ja beež ning see on tehtud ümbertöödeldud polüesterist. Sellest on saanud niivõrd ihaldatud kaup, et Tiktoki kasutajad on asunud dokumenteerima jahti koti järele ning jagama muljeid, kui kaup on käes. Üks kasutaja kirjeldas seda kui «parimat kotti ülikoolis käimiseks» ning arvestades, et kott maksab ainult 30 eurot, on tegemist tõelise aardega.