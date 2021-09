Leidlikkuse tipp: 20 ruutmeetri suurune Manhattani korter mahutab mitmekordselt väärtust

Kirsten rendib korterit juba kuuendat aastat: «Näen oma kodu hiilgava näitena hubasusest. Kui sisse kolisin, lubas omanik teha kõike, mida hing ihaldas: ta teadis, et muudatused teevad selle ainult paremaks. Olen panustanud siia verd, higi ja pisaraid ning ühtlasi ka loomingulisust, rõõmu ja imetlust.»

Kodul on vähe võimalusi asjade hoiustamiseks. Kirsten pidin ehitama voodi lae alla: «Sõbranna, kes oli kaasas kodu vaatamas, soovitas hingata sügavalt sisse ja kujutada ette selle koha potentsiaali. Olen õnnelik, et seda tegin, sest olen teinud korterist päriselt kodu. Õigemini küll koos oma isaga, kes on juhtumisi töömees.»