Uue sarja ootuses: siit saab osta Carrie Bradshaw tapeeti

Kui pärast sarja lõppu välja tulnud filmides sai peategelase Carrie korter sinise tapeediga uuenduskuuri, siis nüüd paistab, et liigutakse tagasi rohkem algse korteri värvide juurde. Ühes hiljutises postituses, kus võib näha esipaari: Carrie't(Parker) ja Mr. Big'i(Chris Noth) üksteist embamas, jääb silma ka Carrie uuenduskuuri läbinud korteri tapeet ning väljaanne Apartment Therapy uuris välja, kust see pärineb.

Pruuni tausta ja valgete kaunistustega tapeet on disainitud Katie Ridderi poolt ning muster kannab nime Oiseau. Tapeeti on seitsmes eri värvis ning Carrie korteri seinu katab toon «Chocolate». Mustril kordub joonistus linnust, mida on kaunistatud lillede ja poolkuuga.