Sarja «Kuumad 70ndad» staar kaotas kohtus ja pidi kodu müüki panema

Eestigi teleekraanidel jooksnud sarjast «Kuumad 70ndad» tuntud mees kaotas kohtus pärast seda, kui oli ise oma kodulaenuga seoses sinna pöördunud. Nimelt väitis ta, et ei võlgne laenu eest enam sentigi ning et 1,7 miljoni suurust võlga nõudvad dokumendid on vigased ning põhinevad valeinformatsioonil.