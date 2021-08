Taasiseseisvumispäeva eel: kuidas lippu hooldada ja milline on vastupidavaim kangas?

Esimesena kaotavad oma kena väljanägemise just mastivimplid või -lipud, mis on igapäevaselt heisatud ning on pidevalt tuule, päikese ja sademete käes. Lippu ja vimplit võib pesta, aga kui pesemise-puhastamisega enam kangast puhtaks ei saa või kui lipp on katki rebenenud, värvitoonid tuhmunud ja servad narmendavad, siis tuleb lipp sündsal viisil hävitada.