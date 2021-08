Loominguline kuulutus lööb sotsiaalmeedias laineid: «Kasvasid Kalamajast ja käsitööleivast välja?»

«Kasvasid Kalamajast ja käsitööleivast välja? Siin on Sinu uus elustiilitalu, mille tornist paistab Su Põhja-Tallinnasse jäänud sõprade elu sama eriline, nagu Škodades oma eeslinna-kodu ja Jyski vahet veereval, Helly Hansenisse mähitud keskklassil,» seisab kuulutuses, mille on üles pannud kinnisvaramaakler Henel Aava LVM Kinnisvarast.

«Papa talu hoovi Raplamaal Kärpla külas saabud nagu mõisa. Ringtee möödub hoovis elegantse kaarega nii suurest elumajast kui maakividest, aidast ja veskihoonest. Õnneks on elumajaga ühendatud tootmisruumil ka oma väljapääs maanteele, et Su elustiilitalu toodang ei peaks läbi hoovi veerema. See on ideaalse elustiilitalu toorik, kus Sinu otsutada jääb põhiküsimus... Aga milline elustiilitalu?»

Vastuseks pakub kuulutus mitmeid variante: «Ükskõik milline! Kuid kõige rohkem kadestaks Kalamajja jäänud sõbrad Sind muidugi siidri- ja veinitalu pärast. Talu juurde käib 10 hektarit õuna, ploomi, kirsi, aroonia, ebaküdoonia vms kasvatamiseks sobilikku maad.»

«Looduskosmeetikatalu koos Su oma brändiga? Palun, põld akna all ning tootmis-, pakendus- ja laoruumid ümber Su mõisahoovi. Ning mõisasiluetti oma pastelsetes toonides logole ei pea otsima pildipangast.

Maitsetaimed, ravimtaimed, mesi. Jah, palun. Kõik eeldused olemas. Kui väetad vargsi ja öö varjus, saad müüa ökotootena. Supertoidutalu või muu väike toiduainetööstus? Vähegi pädev influensser aitab suvalise marja uueks supertoiduks bluffida, edasine – kuivatamine, külmutamine, moosiks keetmine, pakendamine, ladustamine – on vormistamise küsimus. Tõsi, Su Põhja-Tallinnasse jäänud sõpradele võib laupäevahommikul, kõrvitsa-latte tops näpus mindfulness'i coach’i juurest tulles linnaelu see tõeline #easylife paista, aga tegelikult maksavad just nemad lõpuks kinni Su supertoidu – tükkis tootmisliini ja elustiiliga! Kes säutsub viimasena #blessed, säutsub paremini,» iroonitseb värvikas kuulutus.

«Samamoodi sobivad tingimused ka väikese meierei- või lihatalu pidamiseks. Kuid juba lähiaastatel on enamik su Kalamaja sõpru nii woke, et nõuavad käsitöö-pagariputkast isegi croissant'e sojapiimast ja ilma võita. Mõned ütlevad Su juustu-, singi- või kebabitalu peale «Omg omg!!!» ja mõned ütlevad Sinust lahti, aga… keskmise eestimaalase liha- ja juustumaitse läheb iga aastaga üha kallimaks. #karma»

«Väikepuidutootmine. Käsitöömööbel, aknad-uksed, restaureerimine. Eriti restaureerimine. Aida- ja veskihoone paksud maakiviseinad peavad väiksema tootmise müra kenasti kinni, lihtne väljapääs avalikule teele teeb transpordi lihtsaks. Sõnagi luiskamata võid logole kirjutada «Nordic Mansion Design».

Sordiaretus ja seemnekasvatus. Mahetootjad ja farmid tegelikult vajavad seda teenust, aga sõpradest oskavad seda vääriliselt hinnata muidugi vaid need vähesed, kes on Maaülikooli vilistlased. EKA-sõpradele sordiaretust ja seemnekasvatust selgitada on üsna sama, mis EPA-sõbrale Jaan Toomikut.»

Ja nii jätkab fantaasiarikas kuulutus veel nii mõnegi lõigu. Lõpetuseks antakse ka tehnilist infot: «Palkidest taluhoonesse (eluruumi 172 ruutmeetrit) mahub kolm eraldi sissekäiguga korterit või üks suur elamine. Sama katuse all garaaž ja tootmisruum. Hoonel uus katus ja elektrisüsteem. Kinnistul asuv 94-ruutmeetrine kuur on sama suur, kui viis kaasaegset «investeerimiskorterit.»