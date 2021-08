Uus Eesti lasteriiete tootja lubab need pärast kandmist tagasi võtta

Riided on disainitud ja õmmeldud Eestis ning valmistatud kvaliteetsest GOTS sertifikaadiga orgaanilisest nahasõbralikust materjalist. «Riiete puhul on tegu suurte moodi väikeste inimeste moega, kus lapsevanemal on meel rahul, ent kõige olulisem on, et aktiivsetel lastel oleks ka veidi viisakamate riietega mõnus ja mugav maailma avastada,» selgitas Laja.

Tema kinnitusel on orgaaniline puuvill pehmem ja kvaliteedilt vastupidavam. Kuna see on kemikaalidest puhas, siis on see ka allergiavaba ja sobib tundlikule nahale. Paljud rõivad on topeltsuurustes, et lapsed saaksid riideid kauem kanda. Ka neid rõivaid, millel topeltsuurust ei ole, on võimalik üldjuhul kanda mitme suuruse vältel, kuna kangad on mugavad ja venivad.