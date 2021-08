Väikeste äripindade üüritehingute arv kasvas juulis hüppeliselt

Ärikinnisvara maakleri Martin Sillandi sõnul on koroona mõjutanud väga tugevalt ärikinnisvara üürituru trende, mille tagajärjel on tekkinud kohati isegi defitsiit väikeste äripindade segmendis. «Võib öelda, et koroona on viinud turult kõik olemasolevad väiksemad äripinnad, suurim nõudlus on kuni 50-ruutmeetriste kontori- ja bürooruumide järele.»

«Juulikuu oli kahtlemata tehingute poolest kõige aktiivsem kuu meie ajaloos ja näeme selle trendi jätkumist, sest kohanesime kiirelt turu vajadustega. Kui uutes majades naljalt alla 100-ruutmeetriseid pindasid ei pakuta ja tehakse pigem korruste kaupa valmis plokke, siis vanemates hoonetes saame pakkuda pindasid vastavalt üürniku soovidele. Heaks näiteks on Lelle 24 ärihoone Tallinnas - kui varem jagasid ühte korrust kaks üürnikku, siis täna on samal pinnal neid kaheksa. Sama oleme teinud veel mitmes teises hoones, sest suuremale pinnale üürniku leidmine on pigem keeruline ja ruumide pikalt tühjana hoidmine ebamõistlik,» selgitas Sillandi.

Koroonaaeg on muutnud ettevõtete varasemat töökorraldust ja vajadusi – inimesi töötab kontorites korraga vähem, tegevust koondatakse rohkem Tallinnasse. Ent on ka alles alustavaid ettevõtteid, kes otsivad endale esimesi soodsamaid ruume. «Ühtlasi soovib klient täna, et ka väikesel pinnal oleks olemas näiteks sanitaarruumid või väike kööginurk, privaatsus on muutunud väga oluliseks. Selline nõudlus on ärikinnisvaraomanikud pannud olukorda, kus mõistlik on kõik suuremad vabad pinnad ümber ehitada väiksemateks.»