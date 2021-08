Hiljuti avaldas CNN artikli, kus tõi välja, et roosiaia ümber toimuv poleemika ei ole siiani raugenud. Artiklis üritati seletada Trumpi teostatud uuenduste tagamaid, kuid probleemiks on, et pika artikli peale ei ole ühtegi eksperti, kes oleks oma nimega nõustunud teostatud töid kaitsma.

Artikkel kasutab allikana «töötajat, kes on roosiaia renoveerimisega kursis» ning kõik kolm inimest, keda sellega seoses intervjueeriti soovisid jääda anonüümseks. Kas põhjuseks on roosiaeda tabanud ebaausad kriitikanooled või sisemine vastumeelsus oma nime all uue roosiaia eest seista, see jääb igaühe enda otsustada.