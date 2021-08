SÕNA EKSPERTIDEL ⟩ Kuidas innustada last keskkonna kaudu õppima?

Laste psühhoterapeudi Maria Kanteri sõnul on tähtis leida õppijale individuaalselt hea keskkond, kus tal on ennekõike turvaline ja hea viibida. «Lapse frontaalsagara ehk juhtfunktsioonid on alles arengujärgus ning lapsel on raske tegeleda enesejuhtimise ja enesekontrolliga. Seetõttu on oluline, et keskkond toetaks lapse õppimist, soodustades keskendumist ja abistades last tähelepanu suunamisel õppetööle,» selgitas Kanter.