PILDID ⟩ Kodu kui muinasjutt! Saaremaal on müüa väga eriline talukoht

Saaremaal on müüa sajandivanune talumaja, millega kaasneb ligemale 153 100-ruutmeetrine maalapp. Imetabane elamispaik vahetab omanikku 156 000 euroga.

Siit-sealt veidi nokitsemist vajavas taluhoones on igal detailil oma lugu rääkida. Tegu on suurepärase sümbioosiga uuest ja vanast, millesse on omakorda võimalik põimida veel rohkem iseloomu ja ajalugu.