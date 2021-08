South Parki loojad ostsid ära sarjast tuntud restorani

Üle 300 episoodiga menusarja loojad Matt Stone (50) ja Trey Parker (51) kasvasid üles Colorados, kus see 1974. aastal avatud mehhiko restoran asub. Nii Parkeri kui Stone'i jaoks on tegemist olulise kohaga lapsepõlvest ning seetõttu on seda mainitud nii mõnestki «South Parki» osas. Üks 2003. aasta episood leiab aset just seal ja on saanud restorani järgi ka nime.