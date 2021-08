VIDEO ⟩ Isetegemiskunn ehitas 12 tunniga euroalustest basseini

27-aastane Caleb Harrison kasutas akutrelli abil ühendatud euroaluseid ja kattis need presendiga ning kokku läks see kõik talle maksma vaid 119 eurot. Viimistlemiseks kattis mees struktuuri hallide plaatidega ning lisas kaunistuseks tõrvikud.

Abikaasa filmitud video lõpus võib näha Harrisoni basseinis ulpimas ja elu nautimas. Paljud on aga basseini vastupidavuse suhtes skeptilised, kirjutades: «Kas te arvate, et see päriselt toimib? Vabandust, aga kindlasti mitte.» «See ei kesta üldse kaua,» kirjutab teine kommentaator.