EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Püssi algkooli üks tugisambaid oli valgustuslik kirjanik Otto Wilhelm Masing

Esimesed teated Lüganusel asuvast koolist ulatuvad 1694. aastasse, mis teeb sellest maakonna vanima haridusasutuse. Lüganuse haridusloo üks tugisambaid on valgustuslik kirjanik, ajakirjanik ja keelemees Otto Wilhelm Masing, kes seisis talurahva hariduse eest ning hoidis 19. sajandil ka Lüganuse kooli püsimas. Enne Püssi mõisapargis asuva hoone ehitust tegutses kool mõnda aega Erral. 1926. aastal valminud hoones Püssi 6-klassilise algkoolina alustanud kool tegutses hiljem pikalt keskkoolina ja 2018. aastast tegutseb Lüganuse kool põhikoolina.

Püssi algkooli, nüüdse Lüganuse kooli puhul on mitmes mõttes tegemist silmatorkava hoonega – see on üks suuremaid ja samas ka üks väheseid kivikoolimaju, mis 1920. aastatel ehitati. Kuigi uus hoone plaaniti esialgu ehitada Riia arhitekti Erik Gramtzi 4-klassilise kooli projekti järgi, mis oli pälvinud auhinna haridusministeeriumi 1921.–1922. aastal korraldatud koolimajade ideekonkursil, ehitati koolimaja lõpuks hoopis arhitekt-insener Ferdinand Adoffi unikaalse projekti põhjal. Samuti oli koolile välja valitud asukoht, kuid ebasobiva pinnase tõttu otsustati maja püstitada hoopis sõjas hävinud Püssi mõisa härrastemaja vundamendile.