EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Rääma põhikooli hakkasid kohalikud «koolipaleeks» kutsuma

Üldmuljelt on hoone traditsionalistlik, kuid asümmeetrilises akende liigenduses on tunda ka ekspressionismi mõju. Huvitav detail on akende rivis nähtav impost, mida kohtab ka Seedri tänava eramul, mis valminud Siinmaa projekti järgi. Siinmaa loomingus esineb detailide korduvkasutust teistegi projektide ja hoonete puhul.