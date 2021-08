KATKEND ⟩ Taaskasutus Ameerika moodi ehk pahnamüük majaesisel

Ühel töövaesel nädalal veetis meie majaperemees Mike aega garaaži koristades. Suurpuhastuse lõppedes teavitas ta, et kavatseb korraldada garaažimüügi, kuna koristuse käigus ilmus välja palju tarbetuid asju, millega saaks kergelt raha teenida.

«Teie hakkate müüma!» kamandas ta. «Olge hommikul varakult valmis.» Me ei saanud kuidagi vastu vaielda, kuna polnud juba tükil ajal leiba ise lauale pannud.

«Uskumatu, kas ta tõesti arvab, et keegi ostab sellist träni?» pobisesin ma ja lehvitasin endale ühe müügile mineva higiplekkidega lehvikuga tuult.

«Palun ütle, mida sa hakkaksid peale karbitäie maast leitud kividega?» kahtlesin Katsi arvamuses. «Mul on megapiinlik, kui mõni inimene siia homme päriselt kohale ilmub.»

Järgmisel hommikul kell seitse tuli Päss meie ukse taha rammima: «Nad on kohal!»

«No vähemalt toimib siin mingi taaskasutus. Äkki jätab mõni pere siis Walmartist uued Hiinas toodetud plastist aiakalossid ostmata,» lootsin ma. Lootus on lollide lohutus, sest suure tõenäosusega suundusid šopingu maitse suhu saanud kliendid hiljem just kaubanduskeskustesse, et midagi uut, palju ja odavalt kokku osta.