Uuring selgitas välja, et sellel ajal on inimesed kõige produktiivsemad

Ajal, mil üha rohkem räägitakse neljapäevasest töönädalast, on hakatud mõtlema, kas vähem on rohkem. Paljud inimesed töötavad jätkuvalt kodust ning produktiivsust on raske üleval hoida. Kasuks tuleb teadmine, mis aega olulisimad tegevused ajastada, et need võimalikult efektiivselt tehtud saada.

Uuringu tulemused näitasid, et esmaspäeva hommikul 10-11 vahel on enamus ameeriklastest kõige produktiivsemad. See on ilmselt seotud nädalavahetuse järgse väljapuhkamisega, kirjutab väljaanne Well and Good.