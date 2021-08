Millal kasutada lillede jaoks kuuma vett?

«Värskelt lõigatud lilled püsivad kauem kui neid hoida külmas,» ütleb florist Amy McCord Jones. Vastõitsenud lillede puhul on aga parem variant seevastu soe vesi: see aitab paljudel lilledel paremini vett omandada. «Eriti daaliad on õrnad ja võivad kergesti närtsida, niiet lilleseadjate seas on tavaline praktika panna värsked daaliad viie sentimeetri kõrguse keeva vee sisse. See tapab bakterid ja aitab daalial kaua värske püsida,» lisab ta.