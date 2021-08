Unistuste «staycation»: Pühajärve ääres saab ööbida päikeseküllases Airbnb-s

Kui mõnda aega reisisid vaktsineeritud juba rõõmsalt ringi, siis delta tüve pealetungiga on saanud selgeks, et ka sel aastal on mõistlikum siiski staycation e. kodukohas reisimine. Suurepärane sihtkoht selleks on kaunis Otepää, mis tõmbab muuhulgas ligi kauni Pühajärvega.