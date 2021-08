Ka McDonald's on Twitteris probleemile viidanud: «Tahame teha nalja oma jäätisemasina kohta, aga kardame, et see ei tööta.»

Jäätisemasinaid toodab Taylor Company ning üks masin maksab 18 000 dollarit, kirjutab yahoo.com. Väljaanne WIRED seletab, et põhjus, miks masin nii kallis on, seisneb selle komplekssuses: see teeb nii pehmet jäätist kui ka jäätisekokteile, mis on kiire tempoga McDonald'sis suur boonus.