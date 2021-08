Korteriühistud üle Eesti peavad Rakveres suvekooli

Eesti Korteriühistute Liidu esimees ja Rakvere abilinnapea Andres Jaadla tunneb heameelt, et sedapuhku on suviseks kohtumispaigaks Rakvere: «25 aastat tagasi pandi just Rakveres alus Eesti korteriühistuliikumisele ning veerand sajandit on tõestanud, et Eesti korteriühistud on tegusad, tublid ning oma renoveerimiskogemusega Euroopas eeskujuks.»