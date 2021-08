NASA tahab, et inimesed veedaksid aasta teeseldes, et elavad Marsil

Elu planeet Maal ei ole viimasel ajal olnud kerge: kui piirangud leevenevad, löövad lõkkele tulekahjud ja üleujutused ning seejuures peab jätkuvalt igapäevaselt tööd rügama. 30-55-aastastel ameeriklastel, kellel on magistrikraad loodus- ja täppisteaduste vallas või arvestatav kogemus piloodina, on aga vedanud: NASA kutsub neid veetma aasta teeseldes, et elavad Marsil ja seda teaduse nimel.