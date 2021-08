UURING ⟩ Uusarendus või paneelikas? Vaata, millist eluaset eestlased eelistavad!

YIT Eesti korraldatud uuringus osalenud inimestest vastas tervelt 44 protsenti, et kodu ostmisel eelistaksid nad kuni viie aasta vanust elupaika. Pealinlastest 46 protsenti ostaksid aga veelgi värskema kodu mõnes uusarenduses, mis on viimistletud ning sissekolimiseks valmis. Uuringu läbiviimist koordineerinud ettevõtte esindaja Kadi Aljase sõnul peegeldavad tulemused, et kodu valides prioritiseeritakse üha enam seda, et ostetava kinnisvara tehnilistes lahendustes ja energiatõhususes ei peaks pettuma. Sellegipoolest leidus tema sõnul siiski ka neid, kes hea meelega vanema maja või korteri ostaksid.