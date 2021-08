Los Angeleses tuli müüki päris «Barbie maja»

Kas teadsid, et Barbie ja Ken on nimed saanud päris inimeste järgi? Nimelt on Barbie emafirma Matteli asutajate, Ruth ja Elliot Handleri laste nimed just Barbara ja Kenneth. Lapsed kasvasid üles ühes Los Angelese majas, mille hiljem ostis ära ja renoveeris tõeline Barbie fänn.