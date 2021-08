Ajakirjanik soovitab sukelduda oma prügisse

Ilma arusaamiseta, mida, kuidas ja miks tarbid, ei saa tegelikult saavutada jätkusuutlikkust, kirjutab Bratskeir. Eriti oluline on mõista, millised on majapidamise «kitsaskohad» – mis ja miks läheb kõige rohkem raisku. Bratskeir soovitab seetõttu teha «prügiülevaate» – dokumenteerida kuu või vähemalt nädala jooksul, mis prügikasti jõuab. Nii hakkab nägema mustreid ja mõistma paremini omaenda tarbimist.

Näiteks võid märgata, et ostad «pürgivat salatilehte» – levinud nähtus, kus ostetakse rohkem juurvilju kui tegelikult ära süüakse, püüdes öelda endale, et ollakse tervislikud. Puu- ja köögiviljad on USAs kõige rohkem raisku minevad toiduained.