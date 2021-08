Väljaanne New York Post kirjutab, et Hollywoodi suurrežisööri perekodu läheduses on nüüd müüa luksuslik katusekorter. Tarantino naabriks ihkavad inimesed peavad arvestama seega enam kui 4,69-miljonilise väljaminekuga. 16-korruselise kortermaja kahel viimasel korrusel asuv luksuskorter on jalutuskäigu kaugusel Tarantino kodust. Tel Avivi naabruskonnas asuva pesapaiga puhul on tegu targa maja lahendusega.