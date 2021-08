EKSPERT ⟩ Koroona enam üürihindu alla ei tõmba

Mäletatavasti langesid 2020. aastal üürihinnad järsult, keskmiselt 25% ning eriti hull oli olukord ühe- ja kahetoaliste korteritega, mida on pakkumisel palju enam. Nüüd on aga üürihinnad üha enam taastunud ning jõudmas samale tasemele, kus need olid veel enne koroonakriisi puhkemist.

Ka tehinguid toimub aina rohkem ning turule on tagasi jõudnud välismaalased, tudengid ja riigisiseselt liikuvad töötajad.

Võidab kvaliteet

Õiglaselt hinnastatud ning kvaliteetselt ja maitsekalt sisustatud korteritele leiab üürniku kiiresti (vahest lausa päevadega). Aeglasemalt läheb korteritega, mis ei ole enam värsked, on nähtavate kulumisjälgedega või lihtsalt ülehinnatud. Võib öelda, et valikut on ning võidavad need, kes pakuvad kvaliteetset sisu.

Endiselt näeb defitsiiti eksklusiivse üürikinnisvara segmendis. Kortereid, mille kuuüür on 2000 eurot ja enam ning maju, mille üürihind on 2500 eurot ja enam, on pakkumisel vähe, kuigi nõudlust sellise klassi üürikinnisvara järele on palju.

Kui vahepeal ujutati portaalid üle mikrokorteritega, mille hinnaklass oli vahemikus 200-300 eurot, siis nüüd on ka selles sektoris näha pakkumise vähenemist, sest tudengid ja mujalt tulnud tööjõud on neid kortereid taas enam üürima asunud.

Üüritootlused on kesised

Hoopis raskem on aga olukord üüriinvestoreil, kes soovivad soetada kinnisvara ja saada ka head tootlust. Kuna eluasemete hinnad on jätkuvalt tõusmas, tuleb Tallinnas arvestada üha väiksemate üüritootlustega.

Teisalt on investorite seas praegu palju ka neid, kes soovivad oma raha lihtsalt kinnisvarasse paigutada ning nii väga tootlusenumbrites näpuga järge ei ajagi.