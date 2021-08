PILTUUDIS ⟩ Välismaalasele ei mahu Tartu üürikorteri planeering pähe: esimest korda elus näen midagi sellist!

Tartusse korterit otsivale välismaalasele ei mahu sealsete üürikorterite planeeringud ja kvaliteedi-hinna suhe pähe. «See on esimene kord elus, kui midagi sellist näen,» kirjutab ta ning küsib kohalikelt tagasisidet.

«Las ma pakun, tegu on mõne vanaaegse puitmajaga,» küsis teine ning lisas, et vanades majades on taolised planeeringud tema hinnangul üpris levinud.