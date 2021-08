Tallinna korteri ruutmeetri hind püstitas teist kuud järjest rekordi

«Kuna hinnad on kõrged, siis väga hullu krabamist pole. Küll aga teeb hinnatõus paljudele lähiajal oma kodu ostmise keeruliseks ning vaadata tuleb üürituru poole,» sõnas Vahter. «Kui ehitusmaterjalide kättesaadavus stabiliseerub ning tulevik muutub selgemaks, siis peaks ka hinnatõus pidurdama. Selge on ka see, et lõputult hinnad tõusta ei saa, sest ühel hetkel pole enam ostjaid.»