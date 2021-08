Londoni kodu näeb tänavalt välja nagu kuur, seest on justkui kaks korda suurem

884 000 eurot maksev hind õigustab ennast (Londoni mõistes) ära. Majal on avatud planeeringuga köök ja söögituba ning peidetud põrandakorrus, kus paiknevad kaks magamis- ja vannituba, millest ühe dušs paikneb õues! Boonusena veel ka siseterrass.

73 ruutmeetri suurune kodu asub Islingtoni linnaosas ning arvatakse olevat «täitehoone», mis on selles linnaosas tavaline nähtus. Eriti pärast Teise maailmasõja pommitamisi on mitmed augud uute hoonetega ära täidetud. Hoonet on võrreldud telesarjast «Doctor Who» tuntud Tardis ajamasinatega ning võiks võrrelda ka Harry Potteris nähtud optiliste efektidega.