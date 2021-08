Calvin Klein teenis häärberi müügist kopsaka rahasumma

Calvin Klein juba teab, kuidas raha enda heaks tööle panna. Moelooja 1978. aastal ostetud häärber, mille eest mees toona vaid 3,6 miljonit dollarit (3,04 miljonit eurot) maksis, tõi talle hiljaaegu 85 miljonit dollarit (üle 71,8 miljoni euro) puhtalt taskusse. Tegu on Kleini viimase Hamptonsi kinnistuga.

New York Post kirjutab, et mees ostis häärberi 1987. aastal kahasse oma toonase abikaasa, Kelly Rectoriga. Paari lahutus jõustus 2006. aastal, olgugi, et nad olid selleks ajaks juba ligemale 10 aastat lahus elanud. 938,3-ruutmeetrine häärber jäi lahkumineku järel Kleinile.