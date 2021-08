ÜLEVAADE ⟩ Kuumalaine tõmbas kinnisvaraturul korraks hoo maha

Turu rahunemine oli oodatav, uut tõusu saame näha sügisel. Hoolimata näilisest aeglustumisest on kinnisvaraturu kasv püsinud siiski väga kiirena.

Aasta esimese seitsme kuu korteriomandite tehingute põhjal sõlmiti näiteks võrreldes 2019. aasta sama ajaga ligi 14 protsenti rohkem tehinguid ning tehingute kogukäive kasvas veidi enam kui kolmandiku võrra. Võrreldes 2020. aasta sama ajaga on sõlmitud 30,4 protsenti rohkem tehinguid ning käive on suurenenud 43,2 protsenti. Müüdud korterite mediaanhind oli 2019. aasta esimesel seitsmel kuul 1370 eurot ruutmeetri kohta, 2020. aasta samal ajal 1448 eurot ruutmeetri kohta ning nüüd 1591 eurot ruutmeetri kohta, seega oleme näinud ligi 10 protsendilist aastast kasvu ning 16,1 protsendilist kahe aastast kasvu.

Juulikuine tehingute mediaanhind Tallinnas oli 2177 eurot ruutmeetri kohta, mis jäi alla vaid eelmise aasta detsembrile. Tartu 1801 eurone ruutmeetri hind oli madalam vaid selle aasta aprilli tulemusest. Pärnus (mediaanhind 1247 eurot ruutmeetri kohta) ja Narvas (419 eurot ruutmeetri kohta) oli tulemus tagasihoidlikum, ent aastataguse seitsme kuuga võrreldes on ka seal hinnakasvu näidatud.

Kui jätta kõrvale anomaalne 2020. aasta, siis võrreldes 2019. aasta esimese seitsme kuuga on Tallinnas tehingute arv suurenenud 8,9 protsenti, Narvas 10,5 protsenti, Pärnus 17,9 protsenti ja Tartus koguni 31,3 protsenti. Võrreldes 2020. aasta seitsme kuuga on tehingute mediaanhind Pärnus suurenenud 3,9 protsenti, Narvas 6,7 protsenti, Tallinnas 7,4 protsenti ja Tartus 14,4 protsenti.

Aasta esimese seitsme kuuga oleme näinud siiski väga kiiret kasvu – võrreldes mulluse sama ajaga on tehingute arv suurenenud ligi 36 protsenti ning nende arv viimastel kuudel on tunduvalt ületanud varasemate aastate keskmist. Seega näeme jätkuvat trendi liikuda maale, mis on kinnisvaraturu kontekstis aidanud enim kaasa majade ja suvilate ning kruntide tehingute arvu kasvule.