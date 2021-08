Lihtne viis, mille abil muutuvad tarbeesemed disainielemendiks

Oleme harjunud funktsionaalsed asjad nagu vatitopid ja vannitoatarbed kappi ära peitma. Selle asemel saab neid aga ära kasutada, et tuua ka vannituppa – ilmselt ühele kodus vähem rõhku saanud ruumile – lõpetatuse ja läbimõelduse tunnet. Väljaanne Homes and Gardens on pannud kirja, kuidas Gaines seda teeb:

Gainesi stiilse nipiga on asjad korraga kättesaadaval ja esteetilised. Naine rõhub ajatusele: ta soovitab kasutada hoiustamiseks materjale, mis on alati moes – näiteks klaaspurgid või korvikesed. Presentatsioon on oluline: just nende lihtsate asjade abil muutuvad igapäevased asjad nagu vatipallid või -pulgad kauniteks aksessuaarideks. Sama kehtib kaunilt virna laotud või suure korvikese sisse pandud rätikutega.