SAARE IDÜLL ⟩ Saaremaal ootab omanikku üks väga armas talukoht

11 971-ruutmeetrisel krundil on kolm renoveeritud hoonet: 105-ruutmeetrine peamaja, 120-ruutmeetrine kõrvalmaja ja 18-ruutmeetrine ait. Rohelusest ümbritsetud krunt vahetab omanikku 175 000 euroga.

Palkidest peamaja on kantud Eesti kultuurimälestiste registrisse. Majas on renoveeritud mantelkorsten, saun, köök, suur elutuba, magamistuba ja kaks esikut. Magamistoast leiab uue ahju, samal ajal kui elutoas on tänini säilinud reheahi, mis ei ole küll kasutuses, kuid seest terve.