Seda värvi magamistoas on kõige parem uni

Psühholoog Sue Peacock ütleb, et toa välimus võib otseselt mõjutada seda, kuidas ennast tunned. «Värvidel on psühholoogiline mõju, seehulgas mõjutavad need sinu võimekust magada. Mõned värvid julgustavad lõõgastumist ja teised stimuleerivad sinu meeli ja äratavad sind üles.»