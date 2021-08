Vaata pilte Zendaya imekaunite vaadetega Brooklyni korterist

190 ruutmeetri suurune korter, mille 24-aastane naine ostis detsembris, maksis 4,18 miljonit. Jõe ääres paikneval korteril on vaade Manhattanile ja New Yorgi sadamale ning privaatne lift, mis võimaldab vältida soovimatut tähelepanu. Arhitekt Robin Levine'l tuli mõte luua selline lahendus pärast seda, kui ta kuulis, et Mariah Carey oli ära ostnud ühe tema Tribeca korteri ja pidi kasutama privaatsuseks kaubalifti.