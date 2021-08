Nimelt leidis üks Hageni linna elanik üleujutuste järel enda tädi majapidamist kraamides seinte vahele peidetud natsimeened, mille hulgas oli nii Adolf Hitleri portree, mitmed gaasimaskid, 1945. aastal ilmunud päevaleht ja seintesse peidetud revolver. Ajalooõpetaja ametit pidav Sebastian Yurtseven ütles väljaandele The Sun, et leid tõstis tal kananaha ihule. «Ma ei uskunud, et see sedavõrd suureks avastuseks kujuneb,» sõnas ta.