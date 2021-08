Kuigi tort näeb välja soolane (peale on piserdatud isegi «ketšupit»), on tegemist siiski maiustusega: see on tehtud Madeira koogist, maasikamoosist ja küpsisepurust, mis jätab mulje nagu tegemist oleks paneeringuga. Koogi ümber käib kartongist värviline kana pildiga karp, mis imiteerib kiirtoidukohti.