Näpupasta? Tiktok ajab jälle inimesed kahte leeri

Kokaraamatud ei ole enam ammu kulinaariamaailma autoriteet, kirjutab metro.co.uk. Nagu on juhtunud paljude valdkondadega, on Tiktok sõnaõiguse täielikult üle võtnud. Uusim ahjusoe trend on varda külge pistetud pasta, mis teeb itaallaste lemmikroast näputoidu.

Retsept näeb ette, et varraste külge tuleb laduda keedetud makaronid ning katta need tomatipasta, juustu, sibula, oliivide ja pipraga. Seejärel pannakse vardad ahju ja tulemuseks on tõeliselt isuäratav snäkk. Trendi taga on Tiktoki kasutaja @heartbeatfood ja video on saanud üle nelja miljoni vaatamise, 118 000 meeldimise ning lausa 1036-l inimesel on selle kohta olnud midagi öelda. Arvestades, et tegemist on millegi ootamatu ja mängimisvõimalusi soosivaga, on inimesed väga intrigeeritud.