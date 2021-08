GALERII ⟩ Maailma sügavaim bassein viib külastaja veealusesse imemaailma

Dubai on kaasaegse maailma muinasjutumaa, olles üks jõukamaid linnu mitte ainult Lähis-Idas, vaid kogu maailmas. Siit leiab maailma kõige kõrgemad pilvelõhkujad ja maailma jõukaimate inimeste koorekihi. Küll küllale liiga ei tee ning sestap võib taevani kõrguvate tornide ja luksusautode linnast leida nüüd ka maailma kõige sügavama basseini.

7. juulil avatud bassein on 60,96 meetrit sügav ning mahutab ligi 14 miljonit liitrit vett. Rekordsügavusega basseinist leiab põneva turistimagneti – põhja ehitatud veealuse linnakese, mida saab kas iseseisvalt või koos giidiga avastama minna. Basseini põhjast leiab kortermaja ja raamatukogu, jalgpalli- ja piljardilaua ning isegi vanaaegse Pac-Mani mängukonsooli. Basseini seintesse on paigaldatud 156 meeleolu loovat valgustit ning selle keskmine temperatuur on 30 kraadi.