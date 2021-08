Alates selle loomisest 2016. aastal on TikTok asunud muutma, kuidas tekivad trendid. See on võtnud üle nii muusika-, ilu-, moe- kui kulinaariamaailma. Vast üks huvitavamaid nähtuseid on aga esteetilised kogukonnad, mis Tiktokist alguse on saanud – muu hulgas näiteks cottagecore, dark academia ja fairycore. Oleks patt nimetada neid vaid sisekujundus- või moetrendiks. Tegemist on pea et elustiiliga.