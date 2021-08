Kui asjad seisavad kohvris, on sul tunne, et ei saa hetkekski hinge tõmmata, sest oled pidevalt «jooksus». Kui ööbid hotellitoas rohkem kui ühe öö, võta see aeg ja paiguta riided kappi ning asjad sahtlitesse. Ka kohver pane silme alt ära. Nii on asju lihtsam leida ja väldid hotellitoas lihtsasti tekkivat segadust. Aju saab signaali, et oled «sisse kolinud» ja siin on sinu uus (ajutine) kodu.